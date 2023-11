Per il Parlamento l’educazione sessuale era una porcheria. E invece la legge va approvata subito

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di martedì 21 novembre 2023) Il brutale femminicidio di Giulia Cecchettin aumenta la drammatica lista di donne uccise, in un Paese dove le violenze e gli stupri ormai sono all’ordine del giorno e il corpo delle donne è diventato un campo di battaglia senza tregua. “Era un bravo ragazzo che le faceva anche i biscotti e che non avrebbe fatto male a una mosca”, leggiamo sulla stampa a proposito di Filippo Turetta, l’assassino di Giulia. Lo stesso ragazzo che ha “premeditato” il suo femminicidio, l’ha rapita, l’ha uccisa e ha gettato il suo cadavere scappando via all’estero e fermandosi solo quando ormai era senza più forze. Allora è un mostro? No, perché non è un’eccezione. Dall’inizio dell’anno sono state uccise 105 donne, una ogni 3 giorni, e nessuna è morta per mano di un mostro mitologico ma quasi tutte per mano di uomini normalissimi che dicevano di amarle e chele consideravano oggetti ...