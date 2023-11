Pensiero di Perla su Greta | “Lei non si è fatta scrupoli a Temptation”

Leggi su biccy

(Di martedì 21 novembre 2023) Dopo l’ultima puntata del Grande Fratello Angelica si è lamentata perché secondo lei Massimiliano l’hapassare nuovamente come gatta morta nei confronti di Mirko. Varrese ha espresso con calma il suoalla Baraldi e a Brunetti. Secondo l’attore, Mirko e Angelica dovrebbero evitare certe confidenze per non infastidireRossetti. “Secondo me dovreste evitare. Angelica potrebbe smetterla di farti i grattini nel letto e tu dovresti capirlo. Tu fuori hai una ragazza molto insicura. Io non vi dico di allontanarvi, ma di evitare delle piccole cose che sapete che possono scatenare reazioni. Magari moderate alcune cose. Non dico che fate le cose con malizia, ma che da fuori tutto può essere travisato. Adesso vi prendete le conseguenze di quello che capita. Questo è quello che farei io al posto vostro, il mio ...