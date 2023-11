«Pelli di foca» | la passione per lo sci alpinismo in un gioco

(Di martedì 21 novembre 2023) Il primoda tavolo dedicato a questo sport alpino, in vendita online e allo sportello abbonamenti di Orobie, è nato dall’idea di quattro amici della Val Seriana. Oltre al divertimento, ilvuole educare alla sicurezza in montagna

L e cose più belle, si sa, arrivano alla fine di un cammino tortuoso, in salita. Serve testardaggine per tenere duro, non mollare l’appiglio e proseguire senza cadere nei pericoli. Altre volte, come n ...

Nella Sala Legrenzi di Clusone, una serata di presentazione del primo gioco da tavolo dedicato allo sci alpinismo! Pelli di Foca, il primo gioco da tavolo sullo Sci Alpinismo ideato totalmente Made in ...