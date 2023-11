Patrick Dempsey | il nuovo film | l' amore per l' Italia e l' educazione degli uomini

Leggi su vanityfair

(Di martedì 21 novembre 2023) Dare il buon esempio da genitore. Educare i figli maschi al rispetto e all’empatia per capire «ciò che si prova a essere trattati in modo inappropriato». È il messaggio di, appena eletto il più sexy del mondo. A noi racconta anche la sua vicinanza all’, la sua passione per le auto (lo vedremo presto in Ferrari) e una promessa d’