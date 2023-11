Passeggiate rumorose per Giulia Cecchettin | il silenzio non basta più

Leggi su luce.lanazione

(Di martedì 21 novembre 2023) Una “passeggiata rumorosa pere tutte le altre”: definita così dal movimento “Non una di meno” contro la violenza sulle donne che invita a scendere in piazza con “pentole, fischietti, chiavi e qualsiasi cosa faccia rumore”, stasera alle 19 in piazza Santissima Annunziata a Firenze. Il corteo di Non una di meno a Pisa (Foto Enrico Mattia Del Punta / Valtriani)Quest’iniziativa segue la manifestazione che si è tenuta ieri a Pisa per protestare contro le vessazioni psicologiche e fisiche contro le donne. Il Presidente della Regione Eugenio Giani ha chiesto al Governo un giorno di lutto nazionale e sostiene che “se non dovesse aderire lo faremo comunque in Toscana, perché dobbiamo dare un segnale di forza”. L’assessora alle politiche sociali, Serena Spinelli si unisce al dibattito contro la violenza sulle donne e afferma: “Viviamo ancora ...