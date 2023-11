Partito dei pensionati e lavoratori | la presentazione

Madrid - ferito in un agguato l’ex presidente del Partito popolare catalano : colpito in volto da uno sparo. È stato uno dei fondatori di Vox

Madrid - attentato all’ex presidente del Partito popolare catalano : colpito in volto da uno sparo. È stato uno dei fondatori di Vox

La deputata Ravetto (Lega) lancia dei premi per chi finanzia il suo partito : “Chi dà il maggior contributo viene con me in trasmissione tv”