Pari opportunità | Amazon | “Tema retributivo 1° passo per mettere tutti nella stessa condizione”

Leggi su termometropolitico

(Di martedì 21 novembre 2023) (Adnkronos) – In occasione dei due giorni di incontri e dibattiti del Women economic forum organizzato dal G100, tra le più rappresentative associazioni femminili internazionali per la promozione della leadership e dell’empowerment economico delle donne con oltre 500.000 membri in 150 Paesi, ancheha portato il suo contributo per una riflessione corale su come dare forza al cambiamento attraverso la promozione dell’uguaglianza di genere. Oggi presso l’Università Guido Carli Luiss di Roma, all’interno della sessione 'Donne, pace e sicurezza. L’inclusione delle donnesocietà, il senso di sicurezza e accesso alla giustizia', è intervenuta Margherita Repetto, senior diversity, equity and inclusion (dei) business partner diper Italia e Spagna. Insieme a Monica Lucarelli, assessora alle Politiche di sicurezza, attività ...