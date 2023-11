Palestina-Australia | i Socceroos fanno una donazione alla popolazione di Gaza

(Di martedì 21 novembre 2023) I giocatori della nazionale dell’, impegnata oggi nella sfida contro lavalida per le qualificazioni asiatiche ai Mondiali 2026, hanno deciso di donaredella striscia dii premi a loro destinati dFederazione. Un bel gesto quello dei, che a Kuwait scendono in campo contro la selezione palestinese e che tramite il sindacato dei calciatorini hanno deciso di mostrare sostegno a unain difficoltà a causa del conflitto con Israele. “È davvero difficile da comprendere – ha spiegato il centrocampista dei ‘’ Jackson Irvine, che è anche il presidente del sindacato -. Qui si tratta di una delle questioni geopolitiche più complicate degli ...

