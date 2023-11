Ostia | le nuove vie dello spaccio | droga nelle scatole di scarpe

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di martedì 21 novembre 2023), non si fermano i controlli nel piazzale della stazione del Lido. Fermati due uomini con Marijuana e Crack.è ancora centro nevralgico per quanto riguarda lodi stupefacenti. I controlli in tal senso non si fermano mai: i residenti ci tengono a ribadire che non è soltanto la comunità vista in Suburra. La vita reale è ben diversa, ma talvolta la realtà supera la fantasia. La certezza arriva dopo i controlli effettuati da Polizia e Carabinieri nel X Distretto Lido per setacciare il territorio. Nello specifico sono state fermate due persone: un pusher (25 anni) e il suo collaboratore, trovati entrambi con 400 grammi di hashish. Laè stata rinvenuta nell’abitazione, in particolare all’interno didi. Oltre all’appartamento particolare attenzione da ...