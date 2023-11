OpenAI | i possibili perché dietro al licenziamento di Altman

Leggi su formiche

(Di martedì 21 novembre 2023) Tempi di maretta in casa. L’azienda che ha dato alla luce ChatGPT è diventata il palco per una delle saghe più spettacolari nella storia di Silicon Valley. L’ultimo colpo di scena: alcuni investitori sarebbero pronti a denunciare il consiglio di amministrazione, responsabile per l’improvviso allontanamento del co-fondatore e ceo Sam. Nel mentre oltre 700 dipendenti (su 770 complessivamente) rimangono in aperta rivolta contro il cda e minacciano di abbandonare la nave se quest’ultimo non tornasse al comando. Tutto è iniziato venerdì, quando il cda ha fatto ciò che nessuno si sarebbe aspettato: cacciare colui che negli ultimi mesi è diventato il volto dell’industria dell’intelligenza artificiale. La spiegazione ufficiale è stata che“non fosse stato sempre sincero nelle sue comunicazioni con il consiglio, ostacolando ...