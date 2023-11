OpenAI | chi sono le tre persone del board da cui dipende il destino dell' azienda

Sam Altman di OpenAI Assume Ruolo Chiave in Microsoft per l’IA

I carabinieri hanno sperimentato uno smartwatch per segnalare casi di violenza

... daaveva già subito aggressioni e atti persecutori da parte di conviventi o ex compagni, a,...capire cosa sta succedendo in Medio Oriente tra Israele e Hamas La clamorosa battaglia per, ...

Chi ha deciso il licenziamento di Sam Altman a OpenAI WIRED Italia

OpenAI, chi è Ilya Sutskever, il presunto capo della congiura contro Altman. Ora è «molto pentito» Corriere della Sera

Microsoft è l'unica a guadagnare dal caos a OpenAI

Nel loro braccio di ferro con il fondatore Sam Altman, i dirigenti di OpenAI non avevano messo in conto alcuni risvolti inaspettati: il papà di ChatGPT, da poco estromesso dal board, ha immediatamente ...

Erzelli, il rettore dell’università di Genova Delfino: “I cantieri non si fermeranno più fino alla fine dei lavori”

«Sì, assolutamente, per chi crede nel progetto, per la città, per l’università. Sarà bello cominciare a vedere le gru. La vittoria è arrivata anche con un ribasso di 14 milioni che verranno trasferiti ...