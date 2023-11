Omicidio Giulia | il Gip | “Filippo ben consapevole della gravità delle sue azioni Delitto di ferocia inaudita”

Leggi su tpi

(Di martedì 21 novembre 2023)Turetta era “evidentemente bensue” dal momento che, dopo aver scaraventatoCecchettin a terra causandole una lesione alla testa con perdita di sangue, è fuggito. La “volontà” di uccidereCecchettin è “palese” anche considerando il fatto che si è trattato di “un’aggressione a più riprese”. È uno degli elementi che emergono dall’ordinanza di custodia cautelare del gip di Venezia, Benedetta Vitolo, che raccontano altri particolari dell’diCecchettin e in cui si sottolinea come il ragazzo, arrestato in Germania dopo una fuga di 7 giorni, abbia dimostrato “una totale incapacità di autocontrollo” e come la ragazza sia stata “zittita con lo scotch” ...