Omicidio Giulia | dopo l’uomo che ha chiamato il 112 nella prima | feroce aggressione | spunta un secondo testimone

Leggi su secoloditalia

(Di martedì 21 novembre 2023) Per la Procura di Venezia e il gip che lo ha messo nero su bianco nell’ordinanza di custodia cautelare, per il reato divolontario, l’diCecchettin – chela ricostruzione degli inquirenti sarebbe avvenuto in due, terribili momenti – dimostrerebbe «l’inaudita ferocia» di Filippo Turetta e la sua «totale incapacità di autocontrollo». Una spietatezza di cui, almeno in parte, ha avuto la prova un uomo, Marco: un, che sabato 11 novembre, intorno alle 23.15, ha sentito una voce femminile urlare e chiedere aiuto. E che, in quei terribili istanti, ha prontamente contattato il 112. E a quanto è trapelato poco fa non sarebbe il solo.quanto riferisce La presse, infatti, ci sarebbe unche ...