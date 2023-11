Omicidio Giulia Cecchettin | Sgarbi | “Studiare bene Renzo e Lucia dei Promessi Sposi è più educativo | così si veicola formazione più profonda”

Quale pena e condanna rischia Filippo Turetta

Ora che Filippo Turetta è stato catturato per il brutalediCecchettin e sta per essere estradato dalla Germania, inizia il suo percorso giudiziario. Turetta dovrà rispondere per il momento dei reati divolontario aggravato e ...

Giulia Cecchettin è stata «zittita con lo scotch per impedirle di urlare. Da Filippo manifesta disumanità e palese volontà ... Corriere

Tutti gli spostamenti di Turetta prima e dopo l’omicidio di Giulia e i punti ancora da chiarire

La fuga di Filippo Turetta è iniziata sabato notte subito dopo l’omicidio di Giulia Cecchettin. Il 22enne si è mosso senza cellulare e ha percorso centinaia di chilometri senza mai effettuare ...

“Giulia uccisa in pochi istanti”, la ferocia dell’omicidio nelle carte del giudice: “Filippo disumano”

Una nitida volontà di uccidere, un'aggressione "in più fasi", una morte per 'shock emorragico'. E' morta così Giulia Cecchettin, 22 anni di Vigonovo ...