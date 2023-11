Omicidio Giulia Cecchettin | Alberto Pellai | «Serve un’alleanza educativa fra i genitori | ciascuno ha il proprio ruolo»

(Di martedì 21 novembre 2023) Idi Filippo Turetta, indagato per l’della ex fidanzata, pensavano di avere un figlio «praticamente perfetto». Ne abbiamo parlato con l’esperto

Filippo Turetta - dalle accuse per l’omicidio di Giulia Cecchettin all’estradizione : il punto

Filippo Turetta - dalle accuse per l’omicidio di Giulia Cecchettin all’estradizione : il punto

Filippo Turetta - dalle accuse per l’omicidio di Giulia Cecchettin all’estradizione : il punto

Cosa rischia Filippo Turetta dopo l’omicidio di Giulia - il giudice : “Potrebbe non avere l’ergastolo”

Casellati: "Con le opposizioni contro la violenza sulle donne". Ma sulle riforme: "Schlein non usi slogan"

Sul premierato: 'Ditemi, dove verrebbero attaccati i poteri del capo dello stato' Sullo stesso argomento: L'diCecchettin e i deliri della politica Aggiungere un doppio turno alla ...

Omicidio Giulia, la conduttrice Eleonora Daniele: «Conosco la famiglia Cecchettin, mi sento un po' parte di loro» Corriere

Omicidio Giulia, Filippo aveva pianificato tutto

Alcuni video presenti in questa sezione sono stati presi da internet, quindi valutati di pubblico dominio. Se i soggetti presenti in questi video o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubbl ...

Giulia Cecchettin, Cruciani sbotta: “Da uomo non mi sento colpevole”. E sul patriarcato…

La discussione sulla nostra società e sui comportamenti del genere maschile nei confronti di quello femminile ha raggiunto il culmine negli ...