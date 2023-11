Leggi su casertanotizie

(Di martedì 21 novembre 2023) Napoli. Nell’udienza di ieri davanti alla 4^ Sezione della Corte di Assi­se di Appello, ildi Napoli ha chiesto unadi 19 anni di reclusione per il 23enne Gabriel Ippolito, residente a Cai­vano, che la notte tra il 28 e 29 agosto 2021, nella centralissima via Vico del capoluogo casertano, sferrò diverse coltellate al giovane di San Marco Evangelista, 18 anni, tra cui una alla coscia, fatale, che ne provocò la morte. Il ragazzo arrivò al pronto soccorso del Sant’Anna e San Sebastiano di Caserta con una profonda emorragia alla coscia destra causata dalla coltellata che gli aveva reciso l’arteria femorale, morendo dissanguato. In primo grado la Corte d’Assise del tribunale di Santa Maria Capua Vetere, presieduta dal giudice Roberto Donatiello, condannò Gabriel ...