Omicidio Cecchettin | la ricostruzione del gip | Giulia accoltellata a 150 metri da casa

(Di martedì 21 novembre 2023)è stata "a circa 150dasua", poi uccisa definitivamente nella zona industriale di Fossò, con la brutale scena che è stata ripresa da una telecamera di videosorveglianza. E’ questo uno dei passaggi didelle indagini sulla morte della 22enne, riportato nell'ordinanza di custodia cautelare contro l'ex fidanzato Filippo Turetta, arrestato in Germania per, firmata dal gip di Venezia, Benedetta Vitolo.

La farsa nella tragedia

La farsa nella tragedia A volte anche nelle più dolorose tragedie c'è un risvolto comico o addirittura farsesco. Così, nella tragedia dell'di Giulia, che sta ...

Giulia insieme a sua sorella Elena in una foto postata da quest'ultima su Instagram - Ansa

Giulia è stata uccisa, il suo corpo trovato in un dirupo. Dunque non era una "romantica fuga d'amore". Non era amore. Ecco come la violenza può restare invisibile fino a spiazzarci, di nuovo ...

Basta violenze sulle donne, le Marche si ribellano: ecco tutte le iniziative ma l'omicidio di Fano è un nuovo choc

Filippo Turetta è accusato di omicidio volontario e sequestro di Giulia Cecchettin, 22 anni, ritrovata senza vita in un canalone lungo la strada che dal lago di Barcis conduce a ...