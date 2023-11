“Off my face” | significato e video ufficiale del brano dei Måneskin

(Di martedì 21 novembre 2023) Il nuovo singolo deiesplora il tema della lotta contro il crepacuore e la dipendenza, il suoè disponibile dal 20 novembre “Off My” deiè una canzone che esplora il tema della lotta contro il crepacuore e la dipendenza. Fa parte del nuovo album “RUSH! (Are U Coming?)“. I testi descrivono il dolore di un cuore spezzato e il desiderio di sfuggire alla realtà attraverso l’abuso di sostanze. La frase “Ora brilli come una stella in un sogno” suggerisce che la persona a cui è indirizzata la canzone è andata avanti e sta vivendo una vita felice, mentre il protagonista sta ancora lottando per lasciare andare il dolore. L’uso della frase “Non posso stasera” implica che il protagonista stia usando droghe o alcol per alleviare il dolore del suo crepacuore. La frase “Non voglio essere sobrio, voglio ...

Testo e traduzione di Off My Face dei Maneskin da Rush (Are U Coming) - un botta funk rock

Armis Named Platinum Winner of 2023 'ASTORS' Homeland Security Award

About American Security Today American Security Today (AST), the 'Newin Homeland Security&... Global Communications Armis pr@armis.com Articoli correlati FTA KicksHoliday Shopping Season ...

Maneskin, online il nuovo videoclip per il brano ‘Off My Face’ Sky Tg24

Maneskin: è uscito il video di "Off My Face" Radio Bruno

Pope calls Milei

Pope Francis on Tuesday called Argentinian President-Elect Javier Milei and congratulated him on his election run-off victory Sunday, sources at the ultra libertarian's office told ANSA. (ANSA). © ANS ...

Maneskin, Damiano David si esibisce sul palco in una semirovesciata alla Totti

Sulla pagina Tiktok dell'Official Fan Club dei Maneskin, è stato pubblicato un video in cui si vede Damiano David che palleggia sul palco con una palla leggera da spiaggia e poi si esibisce in una sem ...