Nuovo Renault Master | con piattaforma multi-energia

Leggi su ildenaro

(Di martedì 21 novembre 2023) ROMA (ITALPRESS) – Dalla prima generazione di, commercializzata nel 1980, sono state vendute oltre tre milioni di unità, sempre prodotte in Francia a Batilly, nei pressi di Metz. Una storia importante, che dura da oltre 40 anni per le prime tre generazioni, ed un successo che lascia il segno, con un posto da leader storico della categoria sul mercato europeo., commercializzato in oltre 50 Paesi, è entrato sul mercato sudamericano dal 1990. Ora, la quarta generazione si appresta a portare avanti questo successo. Un design spettacolare connotato da una personalità forte e moderna per accompagnare tutti gli operatori professionali e proseguire la success story di. Aerovan design con aerodinamica curata fin nei minimi dettagli per offrire la miglior efficienza della ...