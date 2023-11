Nuovo contratto bancari | verso 1 750 euro in più nella busta paga di dicembre al livello medio

Antonio Conte, per i bookie sarà Roma: crollano le quote per il dopo Mou

...per il rinnovo del. Quindi le rivelazioni sul futuro in Arabia che hanno peggiorato una situazione già compromessa: l'ipotesi di un rinnovo di Mou ad oggi rasentano lo zero. Per il...

Nuovo contratto bancari: busta paga più alta di sempre, ma i sindacati spingono per arretrati e ... Il Sole 24 ORE

Contratto bancari, l’aumento in busta paga scatta già a dicembre, si tratta sugli arretrati Corriere della Sera

Ladri entrano in casa ma rubano solo l’argenteria: era la decima rapina in quella villetta

Una famiglia di Arcene (Bergamo) ha subito lunedì 20 novembre il decimo furto in pochi anni. I ladri, questa volta, hanno potuto portare via solo l’argenteria: “Ormai ci hanno già preso tutto”.

Blengini, il post-Lube è già scritto: pronto per il tecnico un contratto con la nazionale Bulgara di cinque anni

CIVITANOVA Gianlorenzo Blengini, ex Ct della Nazionale e attuale tecnico della Lube Volley, potrebbe diventare presto il Commissario tecnico della Bulgaria. Sarebbe lui in cima alla lista ...