Nuovo allenatore dopo Mazzarri | arriva con la clausola

Leggi su spazionapoli

(Di martedì 21 novembre 2023) Napoli,Garcia solo sette mesi di contratto per, ipotesi prossimo: il club lo blinda con unaI risultati decisamente poco soddisfacenti di Rudi Garcia alla guida del Napoli hanno portato il presidente De Laurentiis a prendere una decisione inaspettata. Infatti, subitola sconfitta contro l’Empoli, ennesima prova deludente al Maradona, dinanzi ai propri tifosi, le voci di un possibile esonero si sono fatte sempre più insistenti. Poi, pochi giornil’annuncio ufficiale: Rudi Garcia esonerato. Per quanto riguarda il sostituto sono stati principalmente tre i concorrenti alla panchina del Napoli: Tudor, Cannavaro e. Inizialmente pareva fatta per Igor Tudor, ma le richieste contrattuali dell’ex...