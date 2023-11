Nuovi guai giudiziari per Virginia Sanjust di Teulada | a processo per estorsione nei confronti della sorella

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di martedì 21 novembre 2023)perdi. L’ ex annunciatrice Rai, recentemente condannata a due mesi per un tentato furto da un’auto parcheggiata, è ora sotto accusa pere furto in un nuovo. La situazionea didisi è aggravata con l’accusa di aver tentato di estorcere denaro dalla sua stessanell’ottobre del 2022: le aveva chiesto denaro, circa 15 euro, per restituirle le chiavi dell’auto che le aveva rubato in casa. Solo lo scorso ottobre, l’ex annunciatrice era stata assolta in Appello dall’accusa di aver danneggiato la casanonna. La corte aveva stabilito che la donna fosse ‘rea’ di non ...