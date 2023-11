Numeri imbarazzanti | vaccino | lo sfogo di Massimo Bassetti

Leggi su liberoquotidiano

(Di martedì 21 novembre 2023) Non sarà finita (come sostengono i virologi) però il Covid non ci fa più paura. E infatti non ci stiamo vaccinando più. Corsa alla prima dose (erano quegli anni là, quelli della pandemia: nello specifico era il 2021) e alla seconda (qualche mese dopo), in calo la terza e frenata sulla quarta: adesso, che di richiamo non si parla più ma la campagna è partita lo stesso, senza obblighi e con raccomandazioni identiche a quella per i vaccini anti-influenzali, il braccio non ce lo mette quasi nessuno. «I dati dell'anno scorso sono stati un disastro, si è vaccinato solo l'8%» della popolazione, conferma, per esempio, il direttore della clinica di Malattie infettive dell'ospedale San Martino di Genova Matteo, uno che non ha bisogno di presentazioni, «ma oggi, e siamo a metà novembre, isono. C'è troppa gente che ...