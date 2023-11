Novità 2024 | rimozione gratuita dell’amianto dai tetti delle imprese

Leggi su sbircialanotizia

(Di martedì 21 novembre 2023) Presentato a Padova il servizio FV Cloud di GIFT, in occasione dell’evento organizzato dall’associazione Padova Europea sui modelli di riqualificazionezone industriali. Padova 21.11.2023 Arrivano buone notizie per leche hanno ancora amianto sulle coperture dei propri capannoni. Dalsarà possibile rimuoverlomente attraverso l’installazione, sempre, di un impianto fotovoltaico sul tetto. Niente incentivi da richiedere né finanziamenti: è sufficiente disporre di planimetrie, visura aziendale e bollette dell’ultimo anno per verificare la possibilità di vedere finalmente rimosso il nocivo amianto e allo stesso tempo realizzare un impianto fotovoltaico che generi energia pulita per oltre trent’anni. Vale la pena di ribadirlo: nel caso si fosse idonei l’azienda non ...