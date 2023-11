Notte Infuocata Al Grande Fratello | Perla e Mirko Sparano a Zero Su Greta!

Leggi su gossipnews.tv

(Di martedì 21 novembre 2023) Dopo l’ultima diretta del, siachehanno sparato asu Greta Rossetti. Parole pesanti da parte di entrambi e che sicuramente non faranno piacere all’attuale fidanzata di. L’ingresso dinella Casa di Cinecittà ha indubbiamente scombussolato l’ex fidanzato che ora si ritrova ad un bivio. Cosa deciderà di fare? Ecco i dettagli sulla vicenda!e Greta sempre più distanti: le parole del gieffino nellaal. Come sempre, dopo ogni diretta, alcuni dei concorrenti si ritrovano per parlare di ciò che è avvenuto in puntata. Questa volta i protagonisti sono stati gli ex fidanzati ...