Nosferatu | il significato del nome del vampiro svela la sua vera natura

Leggi su cultweb

(Di martedì 21 novembre 2023) Ilha unincerto: secondo alcune fonti infatti, in lingua romena, deriverebbe da nu a expirat, che in lingua romena vuol dire “non spirato”, non morto, secondo altri invece il suoha origine dal greco nosophoros, che indica “portatore di malattie” che trova un riscontro nell’aspetto da roditore dele nel fatto che col suo morso trasmetta una piaga. Prima che diventasse un personaggio cinematografico però, questa parola era apparsa in un articolo dell’autrice britannica Emily Gerard, che nel 1885, parlando “superstizioni della Transilvania”, fa riferimento acome alla parola romena che indica “”. Ma facciamo un passo indietro. Chi è? Si tratta del primodella ...