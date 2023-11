Nordcorea lancia razzo con satellite spia | scatta l’allarme in Giappone

Leggi su sbircialanotizia

(Di martedì 21 novembre 2023) Gli abitanti di Okinawa esortarti a mettersi al riparo nei rifugi La Corea del Nord hato quello che afferma essere un: lo riporta l’agenzia sudcoreana Yonhap, dopo i due falliti tentativi di maggio e agosto scorsi. I militari sudcoreani hanno informato del nuovo lancio, in direzione sud, senza che per ora ci siano dettagli. L’agenziase Kyodo riferisce del lancio di un missile da parte della Corea del Nord, presumibilmente un missile balistico, e riporta che il lancio ha fattore il sistema di allarme con l’esortazione agli abitanti della prefettura di Okinawa a mettersi al riparo nei rifugi. La notizia arriva dopo che nelle scorse ore Tokyo aveva reso noto che Pyongyang aveva segnalato alun arco temporale di nove giorni – per il lancio di ...