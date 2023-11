“Non puoi dire questo” Giulia Cecchettin | Cesara Buonamici choc sulla sorella Elena Telespettatori infuriati

Leggi su caffeinamagazine

(Di martedì 21 novembre 2023) Si continua a parlare del caso di, la ragazza di 22 anni uccisa a coltellate dall’ex fidanzato Filippo Turetta, fuggito dopo l’omicidio e arrestato una settimana dopo in Germania. Ora il 22enne si trova in un carcere tedesco ed è in attesa dell’estradizione. Secondo le ultime indiscrezioni,è stata accoltellata a 150 metri dalla sua casa a Vigonovo, poi finita nella zona industriale di Fossò, dove la scena ripresa da una telecamera di videosorveglianza mostra i suoi ultimi istanti di vita.è stata aggredita da Filippo Turetta “probabilmente servendosi di un coltello”, ma la morte sarebbe avvenuta nella zona industriale, quando il ragazzo l’ha spinta con violenza a terra e la 22enne studentessa ha sbattuto la testa. Dopo la morte ...