No - non mi sento colpevole per la morte di Giulia Cecchettin

Galdo - Pollino, iniziati i lavori: intervista al sindaco di Viggianello Rizzo

midi dire che possa rappresentare un nuovo inizio: garantirà sicurezza e un'infrastruttura migliore, che giàè poco. Una strada migliore può farci pensare anche a nuovi insediamenti ...

Giulia, il gip: "Un delitto di inaudita ferocia". Oggi un minuto di silenzio nelle scuole - Zuppi: "Liberiamoci dall'amore possessivo che distrugge" - Zuppi: "Liberiamoci dall'amore possessivo che distrugge" RaiNews

Filippo accusato di sequestro di persona e omicidio aggravato AGI - Agenzia Italia

"Non mi sento colpevole, il problema è un altro". Cruciani e la lezione contro i femminicidi

"La vicenda è tragica ovviamente, ma ripetete con me: 'Io non mi sento colpevole, io non mi sento colpevole, io non mi sento colpevole, io in quanto uomo non mi sento colpevole!'. Io non mi sento ...

Jessie Buckley, l’amore al tempo delle macchine

FINGERNAILS: UNA DIAGNOSI D’AMORE di Christos Nikou(Usa, 2023, durata 113’, Apple TV+ guarda il trailer) con Jeremy Allen White, Annie Murphy, Jessie Buckley, Riz Ahmed, Luke Wilson, Nina KiriGiudizio ...