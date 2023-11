“Non mi sento colpevole di un ca…” Giulia Cecchettin | Giuseppe Cruciani critrica la sorella Elena

Leggi su caffeinamagazine

(Di martedì 21 novembre 2023) Dopo la notizia dell’omicidio di, la 22enne uccisa a coltellate dall’ex fidanzato Filippo Turetta, si è levato un coro di commenti sul comportamento degli uomini, il patriarcato, la ‘cultura dello stupro’ e altre tematiche che riprendono la scia del femminismo. Questo non è piaciuto a tutti e, dopo le ospitate in televisione della, molti personaggi famosi e non si sono scagliati contro il suo pensiero, ritenuto da molti “forzato e troppo politicizzato”. “Io non starò mai zitta. Non mi farete mai tacere”. E ancora: “C’è bisogno di capire che i ‘mostri’ non nascono dall’oggi al domani. C’è una cultura che li protegge e li alimenta”, le parole della giovane, che ha promesso battaglia per la. “Mostro è l’eccezione ...