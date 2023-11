“Non basta piantare alberi per risolvere il cambiamento climatico”

Leggi su quifinanza

(Di martedì 21 novembre 2023) Per la Giornata nazionale degli, Qui Finanza Green ha incontrato il prof. Francesco Sottile, ordinario di Arboricoltura all’Università di Palermo, per capire qual è il vero ruolo deglinel mitigare il. Professore, in che modo glicontribuiscono alla mitigazione del? Gli, ma ancora meglio tutti gli organismi vegetali, hanno una forte relazione con l’anidride carbonica, perché sono capaci di assorbirla dall’atmosfera attraverso le foglie nello svolgimento di quel processo straordinario che si chiama fotosintesi clorofilliana che comporta l’assorbimento di anidride carbonica e il rilascio in atmosfera di ossigeno, solo dopo aver recuperato quel carbonio che serve per svolgere tutti i ...