“No | scusate” Signorini show al Grande Fratello | lascia addirittura lo studio

(Di martedì 21 novembre 2023) Forse non è proprio azzardato dire che il vero protagonista della nuova puntata delè stato proprio Alfonso. La serata del 20 novembre 2023, infatti, ha avuto sì i suoi colpi di scena come l’addio di Ciro Petrone, l’ingresso di Marco Maddaloni e Sara Ricci, i faccia a faccia e le sorprese più o meno gradite dall’esterno ma il conduttore del reality ha fatto impazzire il popolo dei social dall’inizio alla fine della diretta. Come no mai, viene da dire. E persino i concorrenti si sono accorti, tanto che per un attimo sono rimasti smarriti, nel caos. Stiamo parlando della lunga serie di scivoloni fatti durante la puntata dal padrone di casa. Il pubblico del GF lo sa che a una certa ora, dopo mezzanotte, inizia a confondere i nomi dei concorrenti, che in effetti sono tanti, ma lunedì sera le gaffe sono partite ...