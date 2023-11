No! Questa foto non mostra un finto paziente palestinese in un ospedale a Gaza

(Di martedì 21 novembre 2023) Continuiamo a parlare della cosiddetta “Pallywood”, la teoria secondo cui i morti e i feriti palestinesi sarebbero attori pagati per fingere la gravità degli attacchi israeliani in Palestina. Protagonista della presunta messinscena è quello che appare come unin uncon un saturimetro attaccato al naso e gli elettrodi dell’Ecg sulle guance. L’accusa di finzione deriva dalla posizione apparentemente raffazzonata dei dispositivi di rilevazione. In realtà, launa serie tv malesiana. Per chi ha fretta: Circola un’immagine cheun uomo su un lettino d’, con un saturimetro sul naso, gli elettrodi dell’ECG sulle guance e le maschere per l’ossigeno sulle orecchie. Si sostiene che l’uomo sia un ...

