Nick Hogan è nei guai | Le ultimissime sull’arresto

(Di martedì 21 novembre 2023) Negli ultimi giorni ha fatto il giro del web la notizia dell’arresto del figlio di Hulk. L’arresto è avvenuto in Florida e sono stati dati alcuni nuovi dettagli in merito. I dettagli In primis ha superato di svariate miglia la soglia del limite di velocità ed ha “performato” scarsamente all’alcol test. Il suo alito puzzava di sostanze alcoliche ed i suoi occhi erano vitrei e pieni di sangue.