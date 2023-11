Next Gen Finals 2023 | quando iniziano | i qualificati e dove vedere in tv Presenti due italiani

(Di martedì 21 novembre 2023) La sesta edizione delleGen ATPè ormai alle porte, ma questa volta non sarà Milano ad ospitare la rassegna riservata ai migliori tennisti Under 21 del mondo. Il torneo lascia infatti l’Italia e sbarca in Arabia Saudita da martedì 28 novembre a sabato 2 dicembre, con le partite che si svolgeranno sul veloce indoor del King Abdullah Sports City di Jeddah. I primi quattro della Race stagionale (Carlos Alcaraz, Holger Rune, Ben Shelton e Lorenzo Musetti) hanno dato forfait per motivi differenti, abbassando quindi la soglia di qualificazione per le Finali. I protagonisti della manifestazione saranno dunque i francesi Arthur Fils e Luca Van Assche, lo svizzero Dominic Stricker, l’americano Alex Michelsen, il serbo Hamad Medjedovic, gliLuca Nardi e Flavio Cobolli e la wild card giordana Abdullah Shelbayh. Il format ...

