New York Trip | la Grande Mela come non l’avevamo ancora conosciuta

Leggi su funweek

(Di martedì 21 novembre 2023) New, edito da Porto Seguro, è il libro di Giorgia Di Stefano che accompagna il lettore in giro per la città più famosa e rappresentata al mondo, New, usandocartina stradale i luoghi iconici delle serie tv: l’unione di due passioni per l’autrice, che da un decennio lavora nel mondo editoriale scrivendo di cinema e tv. Cosa troviamo in New? Oltre 70 location tra le più curiose e originali, attraverso 25 serie tv tra le più interessanti di questi ultimi anni (Succession, The Marvelous Mrs. Maisel, Only Murders in the Building, Master of None, per citarne alcune). Inoltre, le indicazioni suraggiungere con i mezzi pubblici i quartieri citati e i punti di interesse, fotografie scattate dall’autrice stessa e tantissimi contenuti ...