Nessuno si fida più della Cina. La grande fuga dei capitali

(Di martedì 21 novembre 2023) I segnali erano già arrivati questa estate quando, come raccontato da Formiche.net, erano arrivate le prime fughe degli investitori: 80 miliardi di yuan drenati dallanel solo mese di agosto, sull’onda emotiva di una crescente sfiducia verso il Dragone. Un Pil che non cresce come dovrebbe, un settore immobiliare tenuto in vita più artificialmente che da una sana economia di mercato e un debito diventato troppo tossico, unitamente alle tensioni geopolitiche con gli Stati Uniti e al sostanziale fallimentoViaSeta, hanno messo una certa paura agli investitori. E ora, nei giorni in cui si consuma un altro flop in Borsa di una quotazione targata Alibaba, ecco arrivare un conto, di quelli amari. Fatto per l’occasione dal Financial Times. Oltre tre quarti dei fondi stranieri investiti nel mercato azionario cinese nei primi ...