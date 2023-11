Nessuna violazione Così Tajani smaschera i gufi dell' accordo Italia-Albania

ASL L'AQUILA: 'AVVISO AGENZIA ENTRATE PER ESAME GIA' PAGATO, COLPA ATTACCO HACKER'

... ASL L'Aquila: Tutti i dati sensibili pubblicati on line, Romano:Trattativa con Hacker' , ... inalle norme sulla legge della privacy di cui al GPDR 2016/679 (Regolamento UE sulla ...

"Nessuna violazione". Così Tajani smaschera i gufi dell'accordo ... ilGiornale.it

Ministero dell'Economia e delle Finanze colloca il 25% del capitale ... MEF

"Rette e tariffe, nessun aumento. Benefici economici per 3 milioni"

Il Comune di Modena propone un Bilancio invariato per tasse, rette e tariffe, con benefici economici per famiglie e imprese per circa 3 milioni di euro. La manovra finanziaria prevede anche una lotta ...

CONSIGLIO SANTA MARIA A VICO - Pirozzi: nessun atto giudiziario è stato notificato ai componenti della maggioranza

20:42:06 SANTA MARIA A VICO. Apre la seduta del Consiglio Comunale del 20 Novembre 2023 il Presidente del Consiglio Rossella Grieco la quale ha voluto rivolgere alla famiglia Cecchettin un messaggio d ...