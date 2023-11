Nella Striscia catastrofe umanitaria | Stati Uniti colpevoli | l' accusa di Putin

(Di martedì 21 novembre 2023) Il presidente russo Vladimirha affermato che la situazionedi Gaza è una, che desta profonda preoccupazione. "La morte di migliaia di persone, le espulsioni di massa di civili e lache si è verificatadi Gaza sono estremamente preoccupanti", ha detto il leader russo in occasione di un vertice straordinario dei Brics sull'accordo tra Palestina e Israele. "Tutti questi eventi sono una diretta conseguenza del desiderio deglidi monopolizzare le funzioni di mediazione nell'accordo israelo-palestinese", ha aggiunto

Gaza - la diretta – Bombardati edifici residenziali nella Striscia : 26 vittime. Raid in campo profughi in Cisgiordania : 5 morti

28 neonati prematuri evacuati dall’ospedale di al Shifa, nella Striscia di Gaza, sono arrivati in Egitto Il Post

Guerra Israele-Hamas, Netanyahu: "Spero a breve buone notizie sugli ostaggi" DIRETTA

L'esercito israeliano ha attaccato ieri 250 obiettivi di Hamas nella Striscia, inclusi lanciatori di razzi e altre infrastrutture della fazione islamica. Lo ha detto il portavoce spiegando che "un ...