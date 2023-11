Nella giornata nazionale dell' albero messi a dimora alcune piante nella scuola dell' infanzia Santa Caterina

(Di martedì 21 novembre 2023) Oggi 21 novembre è la, unanata per valorizzare il patrimonio arboreo italiano e ricordare il ruolo fondamentale svolto dal verde per il nostro ecosistema. È ...

Rugby femminile - nuovi successi per Valsugana - Villorba - Colorno e CUS Milano nella seconda giornata di Serie A élite

Il 25 novembre - Giornata contro la violenza sulle donne - nella sede di Firenze della Banca d'Italia verranno organizzati i laboratori gratuiti «Le donne contano... anche nell'arte!» per imparare a riconoscere e prevenire la violenza economica. Lo spunto è la mostra sulle presenze femminili nella collezione della Banca - che rimarrà aperta fino a marzo 2024

Israele - Hamas, l'accordo sugli ostaggi 'mai così vicino': tregua a Gaza e scambio di prigionieri

...la mediazione di Qatar e Stati Uniti per la cessazione almeno momentanea dei combattimenti...maniera positiva e il Qatar - secondo i media israeliani - dovrebbe annunciare i dettagli in. ...

Guida alla giornata in Borsa AGI - Agenzia Italia

Nella Giornata mondiale dell’infanzia Bologna celebra l’accoglienza dei minori BolognaToday

La scommessa quotidiana contro la violenza di genere e l’impatto del caregiving

Nell’àmbito delle celebrazioni per la “Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza sulle donne”, l’UICI di Catania (Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti) ha organizzato per il 2 ...

Celebrata la patrona dei carabinieri in Sicilia “Virgo Fidelis”

Oggi si è celebrata la Virgo Fidelis patrona dell’arma dei carabinieri in Sicilia. La celebrazione a Palermo Celebrata nella chiesa del Gesù di Casa Professa a Palermo, la “Virgo Fidelis”, […] ...