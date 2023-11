NBA | altra prestazione devastante di Antetokounmpo | ora punta Wilt Chamberlain

Leggi su sportface

(Di martedì 21 novembre 2023) Con l’arrivo nel Wisconsin di Damian Lillard in estate, che ha permesso la composizione di un binomio stellare con Giannis, ci si aspettava un inizio più “strabordante” da parte dei Milwaukee Bucks che invece hanno avuto un primissimo scorcio di stagione altalenante nell’attesa che il ‘fit’ tra le due stelle si consolidasse e il resto del ‘supporting cast’ riconoscesse in loro i fari della squadra e si adeguasse ai nuovi schemi, le nuove meccaniche e alle nuove caratteristiche del roster. Se l’inserimento dell’ex ‘PG’ dei Portland Trail Blazers era tutta da valutare, l’approccio iniziale all’inserimento del nuovo numero 0 dei cervi sembrava penalizzare proprio le prestazioni del “Dio” greco. Il lungo dei Bucks, da punto di riferimento primario in attacco e in difesa, con l’aggiunta di Damian Lillard che gli ha “tolto” tante iniziative offensive, sembrava ...