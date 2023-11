NBA 2023 2024 | i Celtics cadono a Charlotte Jokic espulso | ma Denver rifila il 12esimo ko di fila ai Pistons

Leggi su sportface

(Di martedì 21 novembre 2023) La sorpresa della nottata NBA arriva senza ombra di dubbio da, dove i Bostonper la terza volta in stagione e lo fanno al cospetto degli Hornets che fin qui erano stati una delle delusioni di questo inizio di Regular Season. Incredibile caporetto dei ‘verdi’, avanti addirittura 108-99 con 2’20” sul cronometro, prima di subire un parziale di nove punti a zero degli avversari, chiuso da una penetrazione di LaMelo Ball che ha portato il match all’overtime. Non bastano i 45 punti di Jayson Tatum, dopo il supplementare gli Hornets si impongono per 121-128 grazie ai 36 di Ball e alle due doppie doppie di Williams (18+16) e Bridges (14+15). CLASSIFICHE E RISULTATI Ne approffittano i Bucks, i quali si riavvicinano alla vetta della Eastern Conference dopo il successo per 129-142 sugli Wizards, ancora fermi a due ...