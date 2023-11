Napoli | Zaccaria | “Per Mazzarri un trittico di partite…”

Leggi su terzotemponapoli

(Di martedì 21 novembre 2023) In seguito il commento sul ritorno dialdel presidente dell’USSI Campania Mariotratto damagazine.com: Non si può certo dire che a Waltersia toccato un atterraggio morbido. I primi impegni sulla panchina del, a dieci anni di distanza dalla conclusione della precedenza esperienza con gli azzurri, farebbero tremare i polsi a tanti suoi colleghi. Iltra le prime quattro?… Al nuovo tecnico tocca subito affrontare fuori casa l’Atalanta, quella che al momento – anche se mancano ancora tanti mesi per arrivare alla volata finale della stagione – è la principale avversaria nella lotta per la conquista di una delle prime quattro posizioni in classifica che darà il diritto a partecipare il prossimo anno alla ...