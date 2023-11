Napoli | Mazzarri ha quattro obiettivi da centrare

Leggi su napolipiu

(Di martedì 21 novembre 2023) Walteralla guida del, haprincipali che il club si aspetta di raggiungere sotto la sua guida. Notizie calcio– Per Walter, la guida delnon è solo una responsabilità, ma anche una serie di sfide importanti da superare. Il Corriere dello Sport oggi mette in evidenza le aspettative e gliche il club ha posto al tecnico, sottolineando l’importanza di ogni singola sfida. “Diciassette giorni d’inferno, come un girone dantesco. Oppure 17 giorni per lasciare il Purgatorio e ritornare in Paradiso”: così descrive il quotidiano il periodo che attendee il. Non si tratta solo di una metafora letteraria, ma di una realtà concreta per una squadra ...