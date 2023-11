Napoli | Manfredi | “Creare opportunità di lavoro è la nostra grande sfida”

Leggi su anteprima24

(Di martedì 21 novembre 2023) Tempo di lettura: < 1 minuto“Stiamo lavorando, sfruttando tutte le, perdei percorsi di formazione, per realizzare tirocini e stage utilizzando anche il fondo povertà, soprattutto per le fasce più deboli, perché è chiaro che noi dobbiamo fare di tutto per fare in modo che anche i più fragili possano avere unadi avvicinamento al mondo delma anche della formazione”. Lo ha detto il sindaco di, Gaetano, a margine dell’incontro “Verso il” promosso a Bagnoli dall’assessore alle politiche giovanili e alChiara Marciani in collaborazione con l’assessore alle attività produttive al turismo Teresa Armato. “E poi – ha aggiunto– bisogna fare incontrare la domanda ...