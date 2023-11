Elmetto in testa e giubbotto antiproiettile : il video dei medici di Napoli per denunciare le aggressioni nei pronto soccorso

I medici con elmetto e giubbotto antiproiettile per denunciare le aggressioni a Napoli – Il video

Incidente di Caprara: perché il giudice non si fida di Francesco Riillo.

Tra le altre cose, scattano lapenale, la confisca del mezzo nel caso di incidente e l'... ci potrebbe essere stato un problema di trasferimento di documentazione tra la prefettura di, ...

Napoli, la denuncia di una diciottenne: «Stuprata in auto da due ragazzi che avevo appena conosciuto» ilmattino.it

Violenza di genere, boom di denunce a Napoli: ecco lo smartwatch che protegge le vittime La Repubblica

Napoli, aria di via Mastellone nella norma ma i residenti denunciano puzza acre

Nessuna anomalia nella qualità dell'aria nella zona di via Mastellone a Barra, quartiere nella zona orientale di Napoli. Lo assicura il Comune di Napoli che da metà ottobre ...

Kata, la mamma denunciata per lesioni: lite furiosa in discoteca a Firenze

Avrebbe aggredito una sua connazionale incontrata in discoteca e per tale ragione è stata denunciata per lesioni aggravate: stiamo parlando di Katherine Alvarez Vasquez, un nome noto nella cronaca naz ...