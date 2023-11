Napoli-Eintracht | due daspo per tifosi già indagati

Leggi su anteprima24

(Di martedì 21 novembre 2023) Tempo di lettura: 2 minutiIl questore diha adottato due provvedimenti di divieto di accesso alle manifestazioni sportive della durata di sette anni, nei confronti di due napoletani di 44 e 40 anni che, prima dell’incontro di calcio di Champions LeagueFrancoforte presso lo stadio “Maradona” dello scorso 15 marzo, avevano preso parte ai gravi disordini avvenuti in piazza del Gesù e Calata Trinità Maggiore tra la tifoseria partenopea e quella ospite. I due erano statiper resistenza a Pubblico Ufficiale aggravata, devastazione e saccheggio aggravati, lesioni personali aggravate e lancio di materiale pericoloso in occasione di manifestazioni sportive. Un altro provvedimento, della durata di un anno, è stato emesso nei confronti di un tifoso partenopeo di 28 anni che, in occasione della ...