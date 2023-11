Napoli | dopo Mazzarri possibile un ritorno a sorpresa | “Se ADL mi chiama torno subito”

Adopo - possibile chance per il giovane vice De Roon in vista di Atalanta-Napoli

Dove sono gli italiani La dura vita dei cittì per costruire le loro squadre

...in 71 minuti da Jorginho "i 60 in 62 minuti di venerdì " raccontano che cercherà un riferimento costante su cui scaricare il pallone nel cuore del centrocampo, quel che è stato Lobotka a;...

Nuovo ritorno al Napoli, annuncio in diretta tv: “Dopo Mazzarri, anch’io” Spazio Napoli

Kvara arrabbiato per due motivi dopo Napoli-Empoli. Il retroscena AreaNapoli.it

Mutti: "Mazzarri presentato come un traghettatore, ma ha tutto per aprire un nuovo ciclo”

In diretta a Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport, è intervenuto Bortolo Mutti, ex allenatore di Napoli e Atalanta ...

L'Italia U20 di Hasa piega 2-1 il Portogallo nell'Elite League

Un'altra vittoria, come a Malta nella finale dell'Europeo Under 19. L'Italia batte il Portogallo anche a livello di Under 20, con diversi protagonisti di quella notte in ...