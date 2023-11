Napoleon di Stanley Kubrick | il più bel film che non è mai stato realizzato

(Di martedì 21 novembre 2023) I progetti incompiuti portano con sé quel fascino decadente che sa di malinconia, di sogno che si infrange a un passo dalla realizzazione. Forse per questo, a quasi cinquant’anni di distanza, ildi– o meglio quello che avrebbe potuto essere – ancora ci intriga. A maggior ragione oggi con l’arrivo nelle sale del kolossal sul còrso diretto da Ridley Scott. Non stiamo qui a fare paragoni: non avrebbe senso e, soprattutto, sarebbe poco interessante. Cerchiamo piuttosto di rimettere insieme i pezzi principali di un puzzle titanico per provare a immaginare almeno un po’ come sarebbe potuto essere quello che per molti è “greatestnever made”, il più belche non è mai. Nel corpus dei progetti incompiuti di...

Napoleon: Ridley Scott spiega le differenze con il film mai terminato di Stanley Kubrick

è il nuovo film diretto da Ridley Scott che, in una recente intervista, ha spiegato le differenze con il film, mai completato, di...

Napoleon, 8 cose da sapere sull'ultimo film di Ridley Scott Vogue Italia

Napoleon, così Ridley Scott incorona Giuseppina cinecittanews.it

'Napoleon,' Bonaparte and his private battlefield

Ridley Scott superimposes the Emperor's love life on his feats of battle, leaving aside the political dimension. Starring Joaquin Phoenix and Vanessa Kirby.

‘Napoleon’ Proves That Ridley Scott Is Our Greatest War Director

Joaquin Phoenix plays the French emperor as both a formidable giant and a fool in Scott’s historical epic, a testament to his peerless skill at bringing traditional combat to life.