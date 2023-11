Municipio VI – La Segnalini | “Oltre 30 milioni di euro per reti fognarie ed idriche | ed interventi su strade e scuole” 

(Di martedì 21 novembre 2023) Partirà nel 2024 la progettazione finalizzata alla realizzazione della rete idrica e fognaria a Prataporci, nella zona di Finocchio. Dopo avere infatti avviato i lavori nell’area di Fontana Rotta, Acea sta predisponendo la progettazione per la realizzazione di 8 km di rete fognaria e 5,5 di rete idrica. A spiegare ai residenti della zona l’avanzamento del lavoro è stata ieri (20 novembre) l’assessore ai lavori pubblici di Roma Capitale Ornellain un incontro pubblico a cui hanno partecipato il Consigliere Capitolino Mariano Angelucci, i tecnici di Acea Ato2, il presidente delVI Nicola Franco e il consigliere municipale Fabrizio Compagnone. Il costo complessivo dell’intervento è di 4,5die sarà avviato nel 2024; dopo circa 40 anni di attesa le famiglie di questa area della periferia ...

Municipio VI, oltre 30 milioni per reti fognarie e idriche e interventi su scuole e strade

